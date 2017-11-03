В работе WhatsApp произошел сбой

Пользователи WhatsApp в ряде стран столкнулись с проблемами с доступом к мессенджеру.

По данным сайта Downdetector, сбой в работе сервиса был зафиксирован в нескольких европейских странах, включая Великобританию и Нидерланды, а также в Турции, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Пакистане и Индии. О проблемах с WhatsApp также сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга.

Наиболее часто пользователи сообщали о том, что они не могут войти в мессенджер (60% жалоб) и отправлять/принимать сообщения (25% жалоб).

В ряде стран, включая Индию, сообщает Reuters, вскоре после сбоя мессенджер заработал в нормальном режиме.

Представители WhatsApp сбой в работе мессенджера пока никак не прокомментировали. В сингапурском представительстве компании Facebook, которой принадлежит WhatsApp, сообщили Reuters, что выясняют причины произошедшего.