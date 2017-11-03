Пожар в Пушкинском музее в Москве ликвидирован

Обновление: Пожар в здании отдела личных коллекций ГМИИ имени Пушкина ликвидирован, сообщило МЧС. Площадь пожара, по данным источников «Интерфакса», составляла 40 квадратных метров, горели утеплитель и стекловата под кровлей.

В музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина возник пожар, сообщил «Медузе» очевидец происшествия.

Кирилл Головастиков

По его словам, над зданием, где расположен Музей личных коллекций, поднимается дым. На место происшествия прибыли несколько пожарных машин.

Кирилл Головастиков

Источник «Интерфакса» сообщил, что пожар возник в вентиляционной системе музея. Из здания, по словам собеседника агентства, эвакуированы более 30 человек.

В пресс-службе ГМИИ имени Пушкина подтвердили «Медузе» факт пожара и эвакуации людей из здания, подчеркнув, что «опасности нет, в том числе и для коллекций».