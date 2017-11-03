Ferrari пригрозила уйти из гонок «Формулы 1»

Reuters
13:56, 3 ноября 2017
Надежный источник

Компания Ferrari может уйти из «Формулы 1» после 2020 года, если новый регламент чемпионата будет противоречить интересам производителя спорткаров. Об этом 3 ноября заявил президент Ferrari Серджио Маркионне.

31 октября американская корпорация Liberty Media - владелец «Формулы 1» с февраля 2017 года — представила новые требования к двигателям гоночных машин. 7 ноября Liberty Media планирует анонсировать и другие изменения, которые должны вступить в силу с 2021 года — после того, как истечет действующий контракт с командами-участницами чемпионата. 

Президент Ferrari Серджио Маркионне остался недоволен представленным регламентом и заявил, что, по его мнению, у Ferrari и Liberty Media не совпадают взгляды на стратегическое развитие.

«„Формула 1“ была в нашей ДНК с момента, как мы появились, — заявил Маркионне. — Но надо понимать: если не будет условий для поддержания бренда и укрепления уникального положения Ferrari, мы не будем участвовать». 

На вопрос, как он будет чувствовать себя в роли топ-менеджера, который вывел Ferrari из «Формулы 1», Маркионне ответил: «На миллион долларов, потому что я буду работать над альтернативной стратегией».

Он добавил, что не будет делать окончательных выводов до встречи с представителями Liberty Media 7 ноября. 

Ранее свои опасения по поводу нового регламента выразили другие команды «Формулы 1» — Mercedes и Renault, сообщает Autosport.

«Формула 1» — ежегодный чемпионат мира по кольцевым автогонкам. Это самая престижная гоночная серия в мире.
Ferrari — единственная команда, которая участвовала в «Формуле 1» с первого чемпионата в 1950 году. Она является также самой успешной командой: ее пилоты одержали рекордные 228 побед в гонках.
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