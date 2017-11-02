В убежище бин Ладена нашли фильм «Где прячется бин Ладен?» и ролик о том, что теракт 11 сентября был заговором правительства США

ЦРУ опубликовало около 470 тысяч документов, найденных в убежище Осамы бин Ладена в Абботтабаде. В опубликованном архиве — личные записи бин Ладена, десятки тысяч домашних видео, аудиозаписи, на которых бывший лидер «Аль-Каеды» репетирует свои речи и многое другое.

Помимо прочего, в архиве найдено большое количество сохраненных из интернета видеозаписей. Одна из них — фильм «Loose Change 2», отмечает Gizmodo, который рассказывает о том, что теракт 11 сентября 2001 года якобы был совершен не исламистами по приказу бин Ладена, а правительством США.

Часть материалов ЦРУ публиковать не стало по различным соображениям. Это касается порнографических роликов, материалов, содержащих секретные сведения, и контента, который охраняется авторским правом. Например, по этим причинам не были опубликованы найденные в убежище бин Ладена фильмы «Тачки», «Обитель зла», Final Fantasy VII, документальная лента «Биография Осамы бин Ладена» и фильм о поисках укрытия лидера «Аль-Каеды» «Где прячется бин Ладен?»

На момент написания заметки архив с документами из убежища бин Ладена был недоступен по техническим причинам.