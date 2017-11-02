Умер писатель Владимир Маканин. Об этом «Медузе» сообщили в пресс-службе издательства «Эксмо».

Маканину было 80 лет. Его похороны состоятся на сельском кладбище у поселка Красный под Ростовом-на-Дону, где жил писатель.

«Он не был похож ни на кого из своих современников: и по стилю, и теме всегда шел своей дорогой. Математик по первому образованию, он соединял в своей прозе холодную ясность мысли и горячность сердца. Он создал уникальный художественный мир, ставший предметом многих диссертаций», — сказала руководитель отдела современной литературы издательства «Эксмо» Ольга Аминова.