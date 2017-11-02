Ученые подтвердили существование «тайной комнаты» в пирамиде Хеопса. Пока никто не понимает, для чего она

Nature
14:45, 2 ноября 2017
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Международная группа исследователей подтвердила наличие большой полости неизвестного назначения в пирамиде Хеопса, существование которой ученые предположили в 2016 году.

Внутри пирамиды Хеопса есть три помещения (погребальные камеры) и несколько проходов. Самый крупный из них — Большая галерея — имеет 47 метров в длину и 8 метров в высоту. Обнаруженная полость находится над этим проходом и имеет немного меньшие размеры. Ее длина составляет около 30 метров, предполагают ученые.

Для чего нужна эта «тайная комната», неизвестно. Проникнуть в нее невозможно.

«Это может быть полость, которую строители оставили, чтобы защитить тонкую крышу Большой галереи от обрушения из-за веса пирамиды», — цитирует BBC американского археолога Марка Ленера.

Один из руководителей исследовательской группы, сотрудник Каирского университета Хани Хелал считает, что обнаруженная полость слишком велика, чтобы служить лишь «воздушной подушкой».

«Мы пытаемся понять внутреннюю структуру пирамид и то, как была построена эта пирамида, — объяснил он BBC. — У известных египтологов, археологов и архитекторов есть несколько гипотез. Мы лишь предоставляем им данные».

Существование полости подтвердили с помощью мюонной томографии — технологии, которая позволяет оценить изменения плотности внутри крупных каменных структур. Теперь ученые собираются просверлить отверстие диаметром три сантиметра в толще пирамиды и исследовать «тайную комнату» изнутри — при условии разрешения от властей Египта. 

Великая пирамида, или пирамида Хеопса, была построена в Древнем Египте между 2509 и 2483 годами до нашей эры по приказу фараона Хуфу (Хеопса). Это самая большая из египетских пирамид, ее высота — 140 метров.
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