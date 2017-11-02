Ученые подтвердили существование «тайной комнаты» в пирамиде Хеопса. Пока никто не понимает, для чего она

Международная группа исследователей подтвердила наличие большой полости неизвестного назначения в пирамиде Хеопса, существование которой ученые предположили в 2016 году.

Внутри пирамиды Хеопса есть три помещения (погребальные камеры) и несколько проходов. Самый крупный из них — Большая галерея — имеет 47 метров в длину и 8 метров в высоту. Обнаруженная полость находится над этим проходом и имеет немного меньшие размеры. Ее длина составляет около 30 метров, предполагают ученые.

Для чего нужна эта «тайная комната», неизвестно. Проникнуть в нее невозможно.

«Это может быть полость, которую строители оставили, чтобы защитить тонкую крышу Большой галереи от обрушения из-за веса пирамиды», — цитирует BBC американского археолога Марка Ленера.

A hidden internal structure in Khufu’s Pyramid, the largest pyramid in Giza, Egypt, is uncovered https://t.co/hW8osQ8vjv pic.twitter.com/Wxw0iWS9xx — nature (@nature) November 2, 2017

Один из руководителей исследовательской группы, сотрудник Каирского университета Хани Хелал считает, что обнаруженная полость слишком велика, чтобы служить лишь «воздушной подушкой».

«Мы пытаемся понять внутреннюю структуру пирамид и то, как была построена эта пирамида, — объяснил он BBC. — У известных египтологов, археологов и архитекторов есть несколько гипотез. Мы лишь предоставляем им данные».

Существование полости подтвердили с помощью мюонной томографии — технологии, которая позволяет оценить изменения плотности внутри крупных каменных структур. Теперь ученые собираются просверлить отверстие диаметром три сантиметра в толще пирамиды и исследовать «тайную комнату» изнутри — при условии разрешения от властей Египта.