Словарь Collins выбрал словом года «фейковые новости»
Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary объявили словом 2017 года словосочетание «fake news» («фейковые новости»).
«Их высмеивает лидер свободного мира и обвиняют во влиянии на выборы, но сегодня „фейковые новости“ стали настоящими новостями, так как объявлены словом года по версии Collins», — говорится на сайте словаря.
BREAKING! The Collins Word of the Year 2017 is... FAKE NEWS 📰 https://t.co/zPFXYBvXzb #CollinsWOTY #WordOfTheYear pic.twitter.com/3vFeQNToPl— Collins Dictionary (@CollinsDict) November 2, 2017
Collins определяет «fake news» как «ложную, зачастую сенсационную информацию, распространяемая под видом новостных сообщений».
С 2016 года, указывает Collins, употребление словосочетания «fake news» выросло в мировых СМИ на 365%.