Словарь Collins выбрал словом года «фейковые новости»

С 2016 года, указывает Collins, употребление словосочетания «fake news» выросло в мировых СМИ на 365%.

«Их высмеивает лидер свободного мира и обвиняют во влиянии на выборы, но сегодня „фейковые новости“ стали настоящими новостями, так как объявлены словом года по версии Collins», — говорится на сайте словаря.

До недавнего времени понятие «fake news» ассоциировались в первую очередь с пародийными новостными программами, например The Daily Show.

В 2016 году во время президентской кампании в США термин «фальшивые новости» стали широко употреблять, говоря о публикации в соцсетях недостоверной информации о кандидатах, замаскированных под новостные заметки.

В январе 2017 года Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, назвал «фальшивыми новостями» сообщение телеканала CNN о его связях с Россией, и позже часто употреблял это словосочетание в своих выступлениях и постах в твитере.

В 2016 году словом года, по версии Collins, был «Brexit» («Брекзит») — выход Великобритании из Евросоюза.