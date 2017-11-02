Словарь Collins выбрал словом года «фейковые новости»

Collins
12:39, 2 ноября 2017
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Составители толкового словаря английского языка Collins English Dictionary объявили словом 2017 года словосочетание «fake news» («фейковые новости»).

«Их высмеивает лидер свободного мира и обвиняют во влиянии на выборы, но сегодня „фейковые новости“ стали настоящими новостями, так как объявлены словом года по версии Collins», — говорится на сайте словаря.

Collins определяет «fake news» как «ложную, зачастую сенсационную информацию, распространяемая под видом новостных сообщений».

С 2016 года, указывает Collins, употребление словосочетания «fake news» выросло в мировых СМИ на 365%.

До недавнего времени понятие «fake news» ассоциировались в первую очередь с пародийными новостными программами, например The Daily Show.
В 2016 году во время президентской кампании в США термин «фальшивые новости» стали широко употреблять, говоря о публикации в соцсетях недостоверной информации о кандидатах, замаскированных под новостные заметки.
В январе 2017 года Дональд Трамп, победивший на выборах президента США, назвал «фальшивыми новостями» сообщение телеканала CNN о его связях с Россией, и позже часто употреблял это словосочетание в своих выступлениях и постах в твитере.
В 2016 году словом года, по версии Collins, был «Brexit» («Брекзит») — выход Великобритании из Евросоюза.

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