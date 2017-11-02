На преодоление экономического неравенства женщин и мужчин потребуется 217 лет

Для достижения экономического равноправия мужчин и женщин потребуется 217 лет. Такой прогноз содержится в ежегодном «Глобальном докладе о гендерном разрыве» (.pdf), подготовленном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Под экономическим равноправием авторы доклада понимают одинаковую оплату труда мужчин и женщин, а также равное представительство на руководящих должностях и среди специалистов, а также уровень участия в рабочей силе.

Помимо экономического равноправия, эксперты ВЭФ оценивают гендерные разрывы и в других областях, в том числе в уровне образования, состоянии здоровья, а также участии в политической жизни. Оценка проводится как для каждой страны отдельно, так и для мира в целом.

На основании оценки равенства полов в отдельных областях составляется Глобальный индекс гендерного неравенства, представляющий собой процентный эквивалент устраненного разрыва между мужчинами и женщинами. В 2017 году индекс составил 68%, снизившись впервые за 11 лет.