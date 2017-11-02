«Дождь» нашел у племянника Путина виллу на территории санатория управления делами президента в Сочи

Двоюродному племяннику президента РФ Владимира Путина Михаилу Шеломову принадлежит вилла на территории санатория управления делами президента «Русь» в Сочи, сообщает телеканал «Дождь» без указания источников информации.

Речь идет о четырехэтажном доме и земельном участке, кадастровая стоимость которых превышает 200 миллионов рублей. По информации телеканала, они принадлежат компании Шеломова «Платинум».

Из сообщения «Дождя» следует, что вилла есть на схеме санатория «Русь» (такая схема есть на сайте учреждения; там отмечены восемь вилл и два бунгало), однако телеканал не уточняет, какое это именно строение.

Служба бронирования «Руси» заявила «Дождю», что вилла находится в «аренде навсегда», а один из рабочих в санатории сказал, что «вилла принадлежит санаторию, но как бы уже нет».