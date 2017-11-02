«Дождь» нашел у племянника Путина виллу на территории санатория управления делами президента в Сочи

Дождь
16:34, 2 ноября 2017
Требует подтверждения

Двоюродному племяннику президента РФ Владимира Путина Михаилу Шеломову принадлежит вилла на территории санатория управления делами президента «Русь» в Сочи, сообщает телеканал «Дождь» без указания источников информации.

Речь идет о четырехэтажном доме и земельном участке, кадастровая стоимость которых превышает 200 миллионов рублей. По информации телеканала, они принадлежат компании Шеломова «Платинум».

Из сообщения «Дождя» следует, что вилла есть на схеме санатория «Русь» (такая схема есть на сайте учреждения; там отмечены восемь вилл и два бунгало), однако телеканал не уточняет, какое это именно строение.

Служба бронирования «Руси» заявила «Дождю», что вилла находится в «аренде навсегда», а один из рабочих в санатории сказал, что «вилла принадлежит санаторию, но как бы уже нет».

Санаторий «Русь» уже бывал в центре земельного скандала. Прокуратура Сочи в 2014 году обратилась в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи между Управделами президента и компанией «Южный берег». Речь шла о приватизации земли с другой виллой — также на территории санатория «Русь». <…> Суд поддержал прокуроров, согласившись, что приватизировать землю в природоохранной зоне нельзя.

Дождь
Михаил Шеломов — сын двоюродной сестры Владимира Путина Любови Шеломовой. Ему принадлежат несколько компаний, которые владеют 8,4% банка «России» (основные акционеры — Николай Шамалов, Юрий Ковальчук, Сергей Ролдугин, которые считаются друзьями Путина), а также 12,47% страховой компании «Согаз». 
По оценке Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Шеломову принадлежат активы на сумму 573 миллиона долларов. По подсчетам «Дождя», в 2016 году Шеломов получал от своих активов доход в размере 5,5 миллиона рублей в день.

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