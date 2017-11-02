Департамент образования Владимирской области проверят из-за рекомендации фотографировать участников протестных акций

Дождь
13:35, 2 ноября 2017
Надежный источник

В департаменте образования Владимирской области проведут служебную проверку из-за рекомендаций фотографировать участников «протестных акций несистемной оппозиции». Об этом сообщили телеканалу «Дождь» в комитете общественных связей и СМИ администрации Владимирской области.

При этом в областной администрации подчеркнули, что губернатор Светлана Орлова соответствующее поручение департаменту образования не давала. В то же время собеседники телеканала не стали отрицать факт выдачи поручения внутри департамента.

В комитете общественных связей и СМИ администрации Владимирской области также отметили, что документ с рекомендацией фотографировать участников протестных акций оформлен ненадлежащим образом. В частности, не указаны ответственные исполнители и сроки исполнения, как этого требует регламент.

Документ, в котором департамент образования Владимирской области рекомендовал фотографировать участников протестных акций и размещать снимки в открытом доступе на сайте jesuismaidan.com, опубликовали 1 ноября сторонники Алексея Навального.
Юрист штаба Навального во Владимире Кирилл Николенко заявил, что может подтвердить подлинность документа, приложив запись разговора с главным специалистом-экспертом департамента образования Владимирской области Любовью Орловской.
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