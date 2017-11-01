Жителя Челябинской области отправили в колонию за попытку вступить в батальон «Азов»

Житель города Копейск Челябинской области приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима за попытку вступить в украинский батальон «Азов», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным ФСБ, житель Копейска, имя которого не разглашается, «придерживался идеологии национал-социализма и выезжал в ноябре 2014 года на Украину для участия в составе батальона „Азов“ в боевых действиях в качестве наемника».

Представители «Азова» встретились с подсудимым на блокпосту в Мариуполе и отвезли его в другое место, рассказали в Копейском городском суде. «Выяснив, что подсудимый не обладает необходимыми боевыми навыками для участия в вооруженном конфликте, ему отказали во вступлении в полк и доставили обратно на тот же блокпост», — сообщили представители суда.

Подсудимый, добавили они, также обвинялся в распространении экстремистских материалов, которые он репостил летом 2015 года на своей странице в одной из соцсетей.

Суд признал его виновным по ч.3 ст. 30 и ч.3 ст. 359 (покушение на участие в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях), ч.1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), ч.1 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности) УК РФ.

Будет ли подсудимый обжаловать приговор, пока не уточняется.