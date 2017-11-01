КПП на границе Крыма и Украины возобновили работу

Обновление: В 11:30 мск пункты пропуска на границе Крыма возобновили работу, сообщила Госпогранслужба Украины. По словам очевидцев, у российских пограничников произошел сбой в работе базы данных.

Пограничные переходы между Крымом и Украиной временно закрыты как для автотранспорта, так и для пешеходов.

Управление ФСБ по Крыму объявило утром 1 ноября, что пропуск через границу прекращен «по техническим причинам».

Украинская Госпогранслужба, в свою очередь, объявила, что российские пограничники перестали пропускать автомобили и пешеходов через границу в Крыму в ночь на 1 ноября. «Причины таких действий неизвестны», — сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.