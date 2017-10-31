В Москве арестован бывший глава «Нафтогаза Украины». На него написал заявление Алишер Усманов

В Москве задержан бывший руководитель компании «Нафтогаз Украины» Игорь Бакай. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Суд санкционировал арест Бакая до 12 ноября.

Решение по мере пресечения принял Таганский суд Москвы. Его пресс-секретарь Юлия Сухинина рассказала Business FM, что это произошло еще 27 октября. Однако до сих пор о задержании и аресте Бакая не сообщалось.

По информации украинского телеканала ТСН, на Бакая написали заявления 10 человек, чьими деньгами он завладел обманным путем. В числе потерпевших — миллиардер Алишер Усманов: ТСН сообщает, что он якобы одолжил Бакаю девять миллионов долларов.

Агентство «Интерфакс» сообщает со ссылкой на неназванный источник, что Бакая обвиняют в хищении 12 миллионов долларов у компании Усманова «Металлоинвест». Официально эта информация не подтверждена.