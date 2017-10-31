Россия поднялась на пять строчек в рейтинге Doing Business

Россия заняла 35 место в рейтинге Doing Business 2017 года, объявил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече президента с членами правительства. Годом ранее РФ в этом рейтинге была на 40 месте.

В Doing Business страны оцениваются по нескольким параметрам, включая получение разрешений на строительство. По этому параметру, объявил президент РФ Владимир Путин, Россия находится на 115 месте.

В 2016 году составители рейтинга особо отмечали упрощение процедуры выдачи разрешений на строительство в России, писали «Ведомости».