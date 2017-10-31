Россия поднялась на пять строчек в рейтинге Doing Business

Интерфакс
12:26, 31 октября 2017
Надежный источник

Россия заняла 35 место в рейтинге Doing Business 2017 года, объявил министр экономического развития Максим Орешкин на встрече президента с членами правительства. Годом ранее РФ в этом рейтинге была на 40 месте.

В Doing Business страны оцениваются по нескольким параметрам, включая получение разрешений на строительство. По этому параметру, объявил президент РФ Владимир Путин, Россия находится на 115 месте.

В 2016 году составители рейтинга особо отмечали упрощение процедуры выдачи разрешений на строительство в России, писали «Ведомости».

В 2012 году президент РФ Владимир Путин поставил цель — подняться в рейтинге Doing Bisiness со 120 на 20 место к 2018 году.
Doing Business — рейтинг благоприятности деловой среды — ежегодно составляют Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC).
При составлении рейтинга страны оцениваются по следующим критериям: открытие бизнеса, получение разрешений на строительство, подключение к энергосетям, регистрация собственности, доступ к кредитам, защита прав инвесторов, уплата налогов, международная торговля, обеспечение соблюдения контрактов и урегулирование банкротств.
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