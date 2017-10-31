На Украине задержали сына министра внутренних дел

На Украине задержан Александр Аваков, сын министра внутренних дел Арсена Авакова. Он проходит по делу о растрате государственных средств при закупке рюкзаков для МВД.

Александра Авакова и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря задержали после обысков, которые провело Национальное антикоррупционное бюро Украины. В его заявлении говорится о задержании трех человек, однако их имена не названы.

По версии бюро, в 2015 году МВД закупило партию рюкзаков по завышенной цене, сумма ущерба оценивается в 14 миллионов гривен (более 30 миллионов рублей).

МВД обвинило антикоррупционное бюро в попытке дискредитировать министерство. В заявлении МВД говорится, что бюро «занимается политической, а не юридической деятельностью, что является недопустимым».

«Министерство внутренних дел констатирует, что в Украине продолжается гибридная война, направленная на дискредитацию политиков и должностных лиц, которые твердо стоят на позиции реформирования и оздоровления государственных институтов, в частности, правоохранительной системы», — говорится в заявлении МВД.