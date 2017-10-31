Карлес Пучдемон нанял адвоката, который защищал баскских сепаратистов
Отстраненный президент Каталонии Карлес Пучдемон нанял бельгийского адвоката Поля Бекара, который в прошлом неоднократно представлял интересы членов баскской группировки ЭТА. Об этом рассказал сам Бекар.
Он подтвердил, что Пучдемон находится в Бельгии и может обратиться за убежищем в стране, но не стал говорить, будет ли сам Бекар заниматься этим вопросом. Он сказал, что пока не занимается никаким конкретным делом по поручению Пучдемона.
В беседе с El Pais Бекар заявил, что во вторник, 31 октября, стоит ожидать заявления от Пучдемона в связи с его нахождением в Бельгии.
По данным газеты, помимо отстраненного президента Каталонии в Бельгию уехали пять его советников.
О том, что Карлес Пучдемон уехал в Бельгию, стало известно вечером 30 октября. Это произошло после того, как генеральный прокурор Испании обвинил Пучдемона и еще 19 членов правительства Каталонии в мятеже.
27 октября Каталония объявила о независимости от Испании по итогам референдума, который состоялся в начале октября. В ответ Мадрид объявил о введении в регионе прямого управления.
Адвокат Поль Бекар известен по работе с несколькими членами баскской сепаратистской группировки ЭТА, интересы которых он представлял в Бельгии на процессах по делам об экстрадиции в Испанию. Группировка на протяжении многих лет боролась за независимость Страны Басков с использованием террористических методов.