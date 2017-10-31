Карлес Пучдемон нанял адвоката, который защищал баскских сепаратистов

Отстраненный президент Каталонии Карлес Пучдемон нанял бельгийского адвоката Поля Бекара, который в прошлом неоднократно представлял интересы членов баскской группировки ЭТА. Об этом рассказал сам Бекар.

Он подтвердил, что Пучдемон находится в Бельгии и может обратиться за убежищем в стране, но не стал говорить, будет ли сам Бекар заниматься этим вопросом. Он сказал, что пока не занимается никаким конкретным делом по поручению Пучдемона.

В беседе с El Pais Бекар заявил, что во вторник, 31 октября, стоит ожидать заявления от Пучдемона в связи с его нахождением в Бельгии.

По данным газеты, помимо отстраненного президента Каталонии в Бельгию уехали пять его советников.