«Деловой Петербург» продадут «Национальной медиа группе» Юрия Ковальчука

Собрание было созвано после того, как «Новая газета в Петербурге» опубликовала статью, в которой говорилось, что «Деловой Петербург» может быть продан бизнесмену Евгению Пригожину.

«Национальная медиа группа», одним из владельцев которой является Юрий Ковальчук, ведет переговоры о покупке издания «Деловой Петербург». Об этом, как сообщил источник «Медузы» в редакции, было объявлено на общем собрании сотрудников.

До декабря 2015 года владельцем 100% «Делового Петербурга» была шведская компания Bonnier Business Press. После принятия , вводящего ограничения для иностранных владельцев российских СМИ, 80% «Делового Петербурга» приобрела Fort Group Максима Левченко и Бориса Пайкина.

В феврале 2017 года Fort Group объявила, что продает весь свой пакет в рассрочку главному редактору «Делового Петербурга» Максиму Васюкову. По данным источников «Медузы», этот пакет акций планируется переуступить «Национальной медиа группе» (НМГ).

«Новая газета в Петербурге» также сообщала, что к изданию проявляет интерес НМГ, однако, по данным издания, на покупку «Делового Петербурга» также претендуют и структуры Евгения Пригожина. Васюков возможность продажи «Делового Петербурга» Пригожину категорически отверг.

По данным «Новой газеты», Пригожин также планирует приобрести издание «Фонтанка». Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков заявил газете, что «если кто-то хочет купить, это не значит, что кто-то хочет продавать».

Евгений Пригожин, по версии СМИ, входит в ближнее окружение действующего президента РФ. Пригожина связывают с «фабрикой троллей» и частной военной компанией «Вагнер». «Фонтанка» публиковала расследования о «фабрике троллей» и российских наемниках.

Юрий Ковальчук — председатель совета директоров банка «Россия». В 2014 году США ввели в отношении Ковальчука персональные санкции, указав, что он входит в «ближний круг Путина». Под санкциями, наложенными из-за роли РФ в украинском кризисе и присоединения Крыма, также находится и банк «Россия».