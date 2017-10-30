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В Уфе на кладбище избили пенсионера, который требовал компенсацию от «Башнефти». Полиция завела дело о разбое

«Горобзор»
18:47, 30 октября 2017

Полиция Уфы завела дело по сообщению об избиении пенсионера, который требовал компенсацию от «Башнефти», сообщает местное издание «Горобзор». Дело заведено по статье «Разбой».

Ранее телеграм-канал Mash (связан с «Лайфом») сообщил, что 27 октября 62-летнего Махмута Хусаинова похитили, положили в багажник автомобиля, отвезли на кладбище, пристегнули наручниками к ограде и несколько раз выстрелили в него из травматического оружия. Его спасли посетители кладбища.

Три месяца назад Хусаинов вышел на пенсию после семи лет работы в «Башнефти». Вскоре он выяснил, что как инвалид второй группы должен был работать не более семи часов в день, а он работал восемь. Он потребовал компенсацию от компании.

 Полиция устанавливает лиц, причастных к совершению преступления.

«Горобзор»
С 2016 года «Башнефть» принадлежит «Роснефти».
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