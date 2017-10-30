Лесные пожары в Калифорнии уничтожили историческую переписку основателей Кремниевой долины Хьюлетта и Паккарда

В результате лесных пожаров в Калифорнии сгорели около ста ящиков с личной перепиской, записями и другими документами Уильяма Хьюлетта и Дэвида Паккарда, которых считают основателями Кремниевой долины.

Документы хранились в офисе компании Keysight Technologies, которая в прошлом имела отношение к основанной Хьюлеттом и Паккардом HP. Здание было полностью уничтожено огнем в начале октября 2017 года, однако об утрате исторических документов стало известно только сейчас.

Стоимость документов оценивалась в 2 миллиона долларов. Архив был создан в 1988 году перед 50-летием HP, основная часть материалов из него не публиковалась. По словам специалистов, которые имели доступ к архиву, там было много исторических свидетельств о том, как Хьюлетт и Паккард создавали свои первые разработки в гараже в Пало-Альто и тем самым дали начало росту Кремниевой долины.

До 2005 года архив хранился в HP, за ним наблюдала бывший архивист компании Карен Льюис. Затем он перешел под управление компании Agilent Technologies, которая была подразделением HP. В 2014 году от нее отделилась Keysight Technologies и получила архив документов в свою собственность.