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Лесные пожары в Калифорнии уничтожили историческую переписку основателей Кремниевой долины Хьюлетта и Паккарда

The Press Democrat
11:12, 30 октября 2017
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В результате лесных пожаров в Калифорнии сгорели около ста ящиков с личной перепиской, записями и другими документами Уильяма Хьюлетта и Дэвида Паккарда, которых считают основателями Кремниевой долины.

Документы хранились в офисе компании Keysight Technologies, которая в прошлом имела отношение к основанной Хьюлеттом и Паккардом HP. Здание было полностью уничтожено огнем в начале октября 2017 года, однако об утрате исторических документов стало известно только сейчас.

Стоимость документов оценивалась в 2 миллиона долларов. Архив был создан в 1988 году перед 50-летием HP, основная часть материалов из него не публиковалась. По словам специалистов, которые имели доступ к архиву, там было много исторических свидетельств о том, как Хьюлетт и Паккард создавали свои первые разработки в гараже в Пало-Альто и тем самым дали начало росту Кремниевой долины.

До 2005 года архив хранился в HP, за ним наблюдала бывший архивист компании Карен Льюис. Затем он перешел под управление компании Agilent Technologies, которая была подразделением HP. В 2014 году от нее отделилась Keysight Technologies и получила архив документов в свою собственность.

Уильям Хьюлетт и Дэвид Паккард в 1938 году начали разрабатывать электронику в гараже дома Паккарда. Первым продуктом, созданным в этом гараже, стал генератор звука, который основатели HP впоследствии продали киностудии Walt Disney. Гараж считается одним из важнейших символов Кремниевой долины и превращен в частный музей.
Уильям Хьюлетт умер в 2001 году в возрасте 87 лет, Дэвид Паккард — в 1996 году, ему было 83 года.
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