Елена Летучая переходит на Первый канал. Ее предыдущие работодатели объявили о нарушении контракта

Телеведущая Елена Летучая, работавшая на канале «Пятница», переходит на Первый канал.

Как сообщила пресс-служба Первого канала, в рамках нового проекта, получившего название «Летучий отряд», ведущая «соберет команду людей, готовых научить зрителей бороться за свои права».

По данным источников РБК, на Первом канале Летучая займется проверкой социальных объектов, в том числе школ, детских садов и поликлиник.

В свою очередь руководство канала «Пятница», где выходила программа Летучей «Ревизорро», заявило, что ведущая нарушает условия контракта.

У Летучей, сообщил РБК генеральный директор канала «Пятница» Николай Картозия, до 2019 года был заключен агентский контракт. По этому контракту, заявил Картозия, Летучая «не может вести переговоры с другим работодателем». «В противном случае мы имеем право на 50% ее заработка», — сказал он.

Картозия также отметил, что программы, в которых принимала участие Летучая после ухода из «Ревизорро», имели низкие рейтинги.

В свою очередь директор по маркетингу «Пятницы» Наталья Абрамочкина сообщила РБК, что телеканал знал о переговорах Летучей о переходе на другое место работы.