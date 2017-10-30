Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

Елена Летучая переходит на Первый канал. Ее предыдущие работодатели объявили о нарушении контракта

ТАСС
12:28, 30 октября 2017
Надежный источник

Телеведущая Елена Летучая, работавшая на канале «Пятница», переходит на Первый канал.

Как сообщила пресс-служба Первого канала, в рамках нового проекта, получившего название «Летучий отряд», ведущая «соберет команду людей, готовых научить зрителей бороться за свои права».

По данным источников РБК, на Первом канале Летучая займется проверкой социальных объектов, в том числе школ, детских садов и поликлиник.

В свою очередь руководство канала «Пятница», где выходила программа Летучей «Ревизорро», заявило, что ведущая нарушает условия контракта.

У Летучей, сообщил РБК генеральный директор канала «Пятница» Николай Картозия, до 2019 года был заключен агентский контракт. По этому контракту, заявил Картозия, Летучая «не может вести переговоры с другим работодателем». «В противном случае мы имеем право на 50% ее заработка», — сказал он.

Картозия также отметил, что программы, в которых принимала участие Летучая после ухода из «Ревизорро», имели низкие рейтинги.

В свою очередь директор по маркетингу «Пятницы» Наталья Абрамочкина сообщила РБК, что телеканал знал о переговорах Летучей о переходе на другое место работы.

Летучая заявила, что очень рада тому, что сможет помогать людям в действительно сложных жизненных ситуациях, когда за ее спиной «такая сила, как главный канал страны». Она также сообщила, что хочет рассказать зрителям, что безвыходных ситуаций не существует, и каждую проблему можно решить.

ТАСС
Елена Летучая в 2014–2016 годах была ведущей и продюсером программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница». В программе съемочная группа приходит в рестораны и кафе и «проверяет» их на соответствие санитарным нормам. «Ревизорро» и «Ревизорро-шоу» получили в 2016 году две премии ТЭФИ.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме