Екатерина Гордон объявила о планах участвовать в выборах президента

Журналистка Екатерина Гордон объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ.

В видеоролике, размещенном на сайте gordonzabab.ru, Гордон говорит, что «будет, вероятно, единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента».

Екатерина Гордон — кандидат за права женщин и детей Екатерина Гордон

Гордон сообщает, что 10 лет занимается журналистской деятельностью, а также является учредителем юридической компании, которая уже пятый год занимается защитой прав женщин и детей.

Защиту прав женщин и детей Гордон собирается сделать основной идеей своей предвыборной кампании. «Я хочу стать голосом для женщин, чьи права попраны», — заявила Гордон.