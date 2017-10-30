Екатерина Гордон объявила о планах участвовать в выборах президента
Журналистка Екатерина Гордон объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ.
В видеоролике, размещенном на сайте gordonzabab.ru, Гордон говорит, что «будет, вероятно, единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента».
Гордон сообщает, что 10 лет занимается журналистской деятельностью, а также является учредителем юридической компании, которая уже пятый год занимается защитой прав женщин и детей.
Защиту прав женщин и детей Гордон собирается сделать основной идеей своей предвыборной кампании. «Я хочу стать голосом для женщин, чьи права попраны», — заявила Гордон.
18 октября о выдвижении кандидатом в президенты объявила Ксения Собчак. О возможности участия Собчак в выборах в сентябре писали «Ведомости» в статье о планах Кремля сделать «спарринг-партнером основного кандидата» Владимира Путина женщину.
Действующий президент РФ Владимир Путин пока официально не объявил о том, будет ли он баллотироваться на очередной срок.