Бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту предложили сдаться властям

Бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту предложено сдаться властям в связи с обвинениями, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленный источник, близкий к расследованию. Вместе с Манафортом обвинения будут предъявлены и его деловому партнеру Рику Гейтсу.

В чем именно обвиняется Манафорт, пока неясно. Ранее сообщалось, что специальная комиссия по расследованию российского вмешательства в выборы президента США предполагает, что Манафорт мог уклоняться от уплаты налогов, а также скрывать, что оказывал лоббистские услуги иностранным клиентам.

CNN со ссылкой на собственные источники утверждает, что Манафорт в понедельник, 30 октября, сам придет к представителям министерства юстиции.