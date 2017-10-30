Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

Бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту предложили сдаться властям

The New York Times
12:14, 30 октября 2017
Требует подтверждения

Бывшему главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту предложено сдаться властям в связи с обвинениями, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленный источник, близкий к расследованию. Вместе с Манафортом обвинения будут предъявлены и его деловому партнеру Рику Гейтсу.

В чем именно обвиняется Манафорт, пока неясно. Ранее сообщалось, что специальная комиссия по расследованию российского вмешательства в выборы президента США предполагает, что Манафорт мог уклоняться от уплаты налогов, а также скрывать, что оказывал лоббистские услуги иностранным клиентам.

CNN со ссылкой на собственные источники утверждает, что Манафорт в понедельник, 30 октября, сам придет к представителям министерства юстиции.

В августе 2017 года стало известно, что агенты ФБР обыскивали дом Пола Манафорта в рамках расследования российского вмешательства в выборы в США.
Миллиардер Пол Манафорт возглавлял штаб Трампа с июня по август 2016 года. Он ушел из команды республиканского кандидата в президенты после того, как выяснилось, что Манафорт работал с Виктором Януковичем и лоббировал в США интересы «Партии регионов». Также Манафорт работал с российским миллиардером Олегом Дерипаской и, как утверждало агентство Associated Press, мог лоббировать его интересы и интересы президента России Владимира Путина. Дерипаска эти сведения опровергал и судился с AP, но иск отклонили.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме