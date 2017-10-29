В Москве на два часа задержали начальника столичного штаба Навального

В Москве задержали Николая Ляскина, начальника столичного штаба Алексея Навального, сообщил другой сотрудник штаба Виталий Серуканов. Также задержан юрист Дмитрий Волов и пять волонтеров.

Всех задержали около станции метро «Улица 1905 года», где они собирались перед тем, как пойти агитировать за Навального. В эти выходные штаб Навального проводит так называемый День мобилизации, когда активисты ходят по квартирам.

Ляскин, Серуканов и Волов доставлены в ОВД «Пресненский». Спустя два часа Николая Ляскина отпустили.