В Москве на два часа задержали начальника столичного штаба Навального
В Москве задержали Николая Ляскина, начальника столичного штаба Алексея Навального, сообщил другой сотрудник штаба Виталий Серуканов. Также задержан юрист Дмитрий Волов и пять волонтеров.
Всех задержали около станции метро «Улица 1905 года», где они собирались перед тем, как пойти агитировать за Навального. В эти выходные штаб Навального проводит так называемый День мобилизации, когда активисты ходят по квартирам.
Ляскин, Серуканов и Волов доставлены в ОВД «Пресненский». Спустя два часа Николая Ляскина отпустили.
Приехал какой то мужик и увёл Николая @nlyaskin на отдельную беседу. Мужик представился "сотрудником ИАЗ".— Виталий Серуканов (@serukanov_v) October 29, 2017