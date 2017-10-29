Владимир Соловьев обвинил Алексея Венедиктова и «Эхо Москвы» в травле

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что «Эхо Москвы» и его главред Алексей Венедиктов начали травить его и журналистов ВГТРК.

«Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы. Пусть это остается на их совести», — сказал Соловьев в эфире радио «Комсомольская правда».

Таким образом он отреагировал на слова Венедиктова, который решил отправить ведущую «Эха» Ксению Ларину за границу из-за высказываний Владимира Соловьева. Какие именно высказывания имел в виду Венедиктов, неизвестно, но в одной из программ Соловьева на радио «Вести FM» Ларину обвиняли в клевете — она написала в фейсбуке, что в нападении на Татьяну Фельгенгауэр виноват Соловьев.

Владимир Соловьев заявил «Комсомольской правде», что «Эхо Москвы» пиарится на нападении на Фельгенгауэр. «Я считаю, что это переходит уже все возможные грани», — сказал он.