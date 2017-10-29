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Владимир Соловьев обвинил Алексея Венедиктова и «Эхо Москвы» в травле

Комсомольская правда
06:31, 29 октября 2017
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Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что «Эхо Москвы» и его главред Алексей Венедиктов начали травить его и журналистов ВГТРК.

«Эта травля не только в СМИ. Они еще пытаются подключить и следственные органы. Пусть это остается на их совести», — сказал Соловьев в эфире радио «Комсомольская правда».

Таким образом он отреагировал на слова Венедиктова, который решил отправить ведущую «Эха» Ксению Ларину за границу из-за высказываний Владимира Соловьева. Какие именно высказывания имел в виду Венедиктов, неизвестно, но в одной из программ Соловьева на радио «Вести FM» Ларину обвиняли в клевете — она написала в фейсбуке, что в нападении на Татьяну Фельгенгауэр виноват Соловьев.

Владимир Соловьев заявил «Комсомольской правде», что «Эхо Москвы» пиарится на нападении на Фельгенгауэр. «Я считаю, что это переходит уже все возможные грани», — сказал он.

«На трагедии, которая случилась с Фельгенгауэр по вине сумасшедшего, пытаться найти политическую подоплеку неприлично. И когда, говоря языком молодежи, некоторые просто хайпят на этой трагедии — это дважды неприлично», — заявил Соловьев.

Комсомольская правда
23 октября в редакции «Эха Москвы» было совершено нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр — житель Израиля Борис Гриц ударил ее ножом в шею. Она до сих пор находится в больнице.
За несколько дней до нападения на «России 24» (входит в ВГТРК) показали несколько сюжетов об «Эхе Москвы». Сотрудников станции обвиняли в работе на Запад.
Алексей Венедиктов потребовал допросить сотрудников ВГТРК, которые, по его мнению, могли спровоцировать нападение на Татьяну Фельгенгауэр.
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