В «Шереметьево» водитель автобуса обнаружил хоккейного судью Павла Комарова с травмой головы

В «Шереметьево» водитель автобуса, доставляющего пассажиров до самолета, обнаружил в салоне хоккейного судью Павла Комарова с пробитой головой, сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, 27 октября Комаров возвращался из в Нижний Новгород через Москву. В «Шереметьево» он прилетел около 15:00. Рейс в Нижний Новгород отправлялся через полтора часа.

Как рассказала жена Комарова Екатерина, она несколько раз созванивалась с мужем, пока он был в Москве, и не заметила ничего странного. По ее словам, последний раз Павел Комаров позвонил в 16:10 и сказал, что едет в автобусе к самолету.

Водитель автобуса обнаружил судью на задней площадке, он лежал на животе, голова была в крови. Как сообщает «МК», это произошло уже после того, как самолет улетел. В аэропорту жене сказали, что Комаров упал и поранил голову.

Павел Комаров КХЛ

Супруга хоккейного судьи сомневается в версии сотрудников аэропорта. Странным выглядит то, что багаж Комарова остался в Москве. «Получается, что сумку сняли с рейса», — заметила Екатерина. Кроме того, она не понимает, почему ее мужа не искали, хотя он не явился на самолет; а также, почему он ехал вместе со всеми пассажирами, хотя у него был билет в бизнес-класс.

По данным «МК», когда Комарова доставили в больницу, врачи пришли к выводу, что его сверху ударили по голове тупым предметом.

Полиция выясняет, что произошло в «Шереметьево» с судьей Комаровым, сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Главный судья Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов отказался подробно комментировать ситуацию и лишь заметил, что Павел Комаров не сможет судить матчи несколько месяцев.