В WhatsApp появилась возможность удалять сообщения у всех участников переписки
В мессенджере WhatsApp 27 октября появилась функция удаления сообщений у всех участников переписки.
Удалить сообщение можно в течение семи минут после отправки — на его месте появится сообщение «Данное сообщение удалено». Новая функция работает как в индивидуальных, так и групповых чатах.
Ранее пользователь WhatsApp мог удалить сообщение только в своей версии чата — его собеседники продолжали его видеть.
Чтобы сообщение было успешно удалено у всех, вы и получатель должны использовать последнюю версию приложения WhatsApp для Android, iPhone или Windows Phone.
WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров, им пользуется, по данным компании, более миллиарда человек. С 2014 года он принадлежит Facebook.