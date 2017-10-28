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В WhatsApp появилась возможность удалять сообщения у всех участников переписки

WhatsApp
11:18, 28 октября 2017
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В мессенджере WhatsApp 27 октября появилась функция удаления сообщений у всех участников переписки.

Удалить сообщение можно в течение семи минут после отправки — на его месте появится сообщение «Данное сообщение удалено». Новая функция работает как в индивидуальных, так и групповых чатах.

Ранее пользователь WhatsApp мог удалить сообщение только в своей версии чата — его собеседники продолжали его видеть.

Чтобы сообщение было успешно удалено у всех, вы и получатель должны использовать последнюю версию приложения WhatsApp для Android, iPhone или Windows Phone.

WhatsApp
WhatsApp — один из самых популярных мессенджеров, им пользуется, по данным компании, более миллиарда человек. С 2014 года он принадлежит Facebook. 
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