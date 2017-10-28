В WhatsApp появилась возможность удалять сообщения у всех участников переписки

В мессенджере WhatsApp 27 октября появилась функция удаления сообщений у всех участников переписки.

Удалить сообщение можно в течение семи минут после отправки — на его месте появится сообщение «Данное сообщение удалено». Новая функция работает как в индивидуальных, так и групповых чатах.

Ранее пользователь WhatsApp мог удалить сообщение только в своей версии чата — его собеседники продолжали его видеть.