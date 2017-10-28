У берегов Швеции спасли россиянина, который выложил мхом на скале HELP

В Балтийском море у берегов Швеции 27 октября был спасен гражданин России, который плыл один на лодке и потерпел крушение. Спасатели заметили его на небольшом острове, где он выложил мхом слово «Help» («Помогите»).

Его имя не называется. В российском представительстве в Швеции информацию о спасении гражданина РФ пока не прокомментировали.

Мужчину доставили в больницу; информации о какой-либо угрозе его здоровью нет.

Как сообщает SVT, 23 октября гражданин России отправился на лодке из Стокгольма в Испанию. Через два дня перестал выходить на связь с родственниками, после чего они обратились к шведским властям; началась поисковая операция.

Утром 27 октября спасатели нашли в море вещи с его лодки — как говорят в береговой охране, это свидетельствовало о крушении лодки и означало, что «шансы найти человека живым были небольшими», однако через несколько часов мужчину заметили на острове с вертолета.

Что стало причиной крушения, пока неизвестно.