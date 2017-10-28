Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

Издательство разорвало контракт с автором книг об убийстве евреев в Литве Рутой Ванагайте. Она назвала лидера партизан агентом КГБ

Delfi (Литва)
17:18, 28 октября 2017
Надежный источник

Литовское издательство Alma littera объявило о прекращении сотрудничества с писательницей Рутой Ванагайте, автором книги «Наши» об участии литовцев в убийстве евреев во время Второй Мировой войны.

Как сообщил 27 октября сайт Delfi, решение спровоцировано заявлением Ванагайте о том, что один из лидеров литовских партизан Адольфас Раманаускас-Ванагас, по ее сведениям, с 1940 года сотрудничал с НКВД (а потом с КГБ) и мог быть причастен к убийствам евреев.

Издательство намерено изъять из продажи все книги Руты Ванагайте, в том числе вышедшую на днях «Курицу с головой салаки». О прекращении продаж книг писательницы также заявила торговая сеть Maxima.

27 октября Ванагайте заявила, что «не знает, что будет делать и как реагировать» на решение издательства. 

Рута Ванагайте в 2016 году выпустила книгу «Mūsiškiai» («Наши»), посвященную участию литовцев в уничтожении евреев во время Холокоста. Книга стала бестселлером и вызвала большой резонанс; оппоненты обвиняли Ванагайте в ангажированности и «работе на Кремль». Подробнее об этой книге — в интервью историка Ильи Лемпертаса «Медузе».
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться
Подкасты
Кого винить в нападении на Таню Фельгенгауэр?
25 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме