Издательство разорвало контракт с автором книг об убийстве евреев в Литве Рутой Ванагайте. Она назвала лидера партизан агентом КГБ

Литовское издательство Alma littera объявило о прекращении сотрудничества с писательницей Рутой Ванагайте, автором книги «Наши» об участии литовцев в убийстве евреев во время Второй Мировой войны.

Как сообщил 27 октября сайт Delfi, решение спровоцировано заявлением Ванагайте о том, что один из лидеров литовских партизан , по ее сведениям, с 1940 года сотрудничал с НКВД (а потом с КГБ) и мог быть причастен к убийствам евреев.

Издательство намерено изъять из продажи все книги Руты Ванагайте, в том числе вышедшую на днях «Курицу с головой салаки». О прекращении продаж книг писательницы также заявила торговая сеть Maxima.

27 октября Ванагайте заявила, что «не знает, что будет делать и как реагировать» на решение издательства.