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Суд отменил обвинительный приговор за репост картинок с Иисусом Христом. Свидетель по делу ссылался на догмат 787 года

Meduza
15:46, 27 октября 2017
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Суд в Сочи отменил приговор местному жителю Виктору Ночевнову, которому назначили штраф в 50 тысяч рублей по уголовной статье об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщил «Медузе» адвокат правозащитной группы «Агора» Александр Попков. Дело направлено на новое рассмотрение.

Ночевнова судили за репост семи карикатур, на которых Иисус Христос был изображен, в частности, висящим на турнике, танцующим на стадионе, а также в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец.

Свидетелем по делу выступал настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский. Он назвал карикатуры кощунственными, а также увидел в них разжигание межрелигиозной розни и оскорбление чувств православных христиан.

Дубровский ссылался на догмат иконопочитания, установленный в 787 году.

По словам адвоката Александра Попкова, «суд прислушался к нашим доводам об абсурдности этого дела».

Статья УК об оскорблении чувств верующих действует в России с 2013 года. Одно из самых резонансных дел по этой статье — дело блогера Руслана Соколовского. Ему дали условный срок за публикацию видео, на котором он играет в Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови.
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