Двух американок спасли после пяти месяцев дрейфа на яхте в Тихом океане

Корабль ВМС США спас двух американок, дрейфовавших на яхте в Тихом океане около пяти месяцев.

Жительницы Гавайев Дженифер Аппель и Таша Фуиаба и их собаки в начале мая отправились из Гонолулу на остров Таити. В конце мая у их яхты вышел из строя двигатель, однако женщины решили продолжить путь на Таити под парусами. Позже у них сломалась мачта.

📺🔊: #USSAshland rescues two mariners and their dogs stranded in Pacific Ocean for months - https://t.co/u4ntPRLtHL via @Amphib7FLT pic.twitter.com/t7e50EwTjt — U.S. Navy (@USNavy) October 26, 2017

Сигнал бедствия они попробовали подать лишь спустя два месяца после выхода из Гонолулу. Однако в той точке Тихого океана, где они находились в этот момент, не было судов, которые приняли бы сигнал бедствия.

По словам женщин, выжить несколько месяцев в океане они смогли благодаря опреснителю воды (в какой-то момент он вышел из строя, но его удалось починить) и годовому запасу продовольствия, состоявшему в основном из макарон, круп и печенья.

Обнаружить яхту Аппель и Фуиаб удалось лишь 24 октября, когда ее заметило тайваньское рыболовецкое судно. Рыбаки передали информацию о яхте береговым службам, а те связались с ВМС США. В итоге 25 октября к яхте подошел американский десантный корабль «Эшленд», который забрал американок.

Мать Аппель заявила, что все пять месяцев, пока у нее не было никакой связи с дочерью, она не теряла надежду на благополучный исход.