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«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд

ТАСС
13:07, 27 октября 2017
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Компания «Аэроэкспресс», перевозящая пассажиров между Москвой и аэропортами, запустила первый двухэтажный поезд.

Первый аэроэкспресс с двухэтажными вагонами будет курсировать между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково.

Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Scanpix / LETA

В ноябре двухэтажные поезда появятся на маршруте с Павелецкого вокзала до аэропорта Домодедово. Когда двухэтажные поезда планируется запустить из/в Шереметьево, пока не сообщается.

Двухэтажные поезда для «Аэроэкспресс» произвела швейцарская компания Stadler Rail Group.

В мае 2013 года компания Stadler Rail Group и «Аэроэкспресс» подписали контракт на поставку 118 двухэтажных вагонов (25 поездов). Сумма контракта тогда оценивалась в 685 миллионов евро. В 2016 году объем закупки был сокращен. По новому контракту «Аэроэкспресс» получит в общей сложности 62 вагона (11 поездов).
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