«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд
Компания «Аэроэкспресс», перевозящая пассажиров между Москвой и аэропортами, запустила первый двухэтажный поезд.
Первый аэроэкспресс с двухэтажными вагонами будет курсировать между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково.
В ноябре двухэтажные поезда появятся на маршруте с Павелецкого вокзала до аэропорта Домодедово. Когда двухэтажные поезда планируется запустить из/в Шереметьево, пока не сообщается.
Двухэтажные поезда для «Аэроэкспресс» произвела швейцарская компания Stadler Rail Group.
В мае 2013 года компания Stadler Rail Group и «Аэроэкспресс» подписали контракт на поставку 118 двухэтажных вагонов (25 поездов). Сумма контракта тогда оценивалась в 685 миллионов евро. В 2016 году объем закупки был сокращен. По новому контракту «Аэроэкспресс» получит в общей сложности 62 вагона (11 поездов).