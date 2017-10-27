«Аэроэкспресс» запустил первый двухэтажный поезд

Компания «Аэроэкспресс», перевозящая пассажиров между Москвой и аэропортами, запустила первый двухэтажный поезд.

Первый аэроэкспресс с двухэтажными вагонами будет курсировать между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково.

Вячеслав Прокофьев / ТАСС / Scanpix / LETA

В ноябре двухэтажные поезда появятся на маршруте с Павелецкого вокзала до аэропорта Домодедово. Когда двухэтажные поезда планируется запустить из/в Шереметьево, пока не сообщается.

Двухэтажные поезда для «Аэроэкспресс» произвела швейцарская компания Stadler Rail Group.