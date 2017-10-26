Власти РФ предложили ограничить высоту частных домов тремя этажами

Правительство РФ предложило ограничить высоту индивидуальных жилых домов 20 метрами и тремя надземными этажами, сообщил министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Такая мера, по словам министра, необходима, чтобы избежать ситуации, когда под видом объектов индивидуального строительства недобросовестные застройщики возводят высотные жилые дома, привлекая для этого средства дольщиков.

Также, сообщил Мень, желающих построить индивидуальный жилой дом площадью более 500 квадратных метров планируется обязать оформлять проектную документацию, проводить экспертизу и другие процедуры, предусмотренные для объектов капитального строительства.

При строительстве домов площадью менее 500 квадратных метров сохранится прежний порядок, когда о планах возведения здания уведомляется местная администрация, а затем ей сообщают о завершении строительства.