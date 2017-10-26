В волгоградской школе восьмиклассник умер от ножевого ранения в сердце. Случившееся называют несчастным случаем

В Волгограде в школе № 85 25 октября погиб ученик восьмого класса. Об этом сообщает сайт V1.ru.

Подросток был найден с ножевым ранением в сердце в туалете школы. По словам учеников школы, ему попытался оказать помощь школьный фельдшер, однако ребенок умер до прибытия «скорой».

Школьники рассказали, пишет V1.ru, что подросток играл на переменах с ножом-бабочкой, и «после очередного трюка нож воткнулся в грудную клетку». «Зажав рану, мальчик побежал в туалет, где и скончался еще до прибытия медиков», — пишет издание. Нож был найден на школьном дворе.

Уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгений Ковшиков также заявил, что подросток умер в результате несчастного случая, передает «Интерфакс».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство». В рамках расследования, в частности, «будет дана правовая оценка действиям руководства и педагогов образовательного учреждения, где обучался мальчик».