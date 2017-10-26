В театр Джигарханяна в Москве пришли с обысками

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна.

В рамках обыска, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, проводится выемка документов. С чем связаны следственные мероприятия, собеседник агентства не уточнил.

Факт обыска подтвердила РБК представитель театра Наталья Корнеева. По ее словам, следственные мероприятия проводятся в бухгалтерии. Кто проводит обыск и в связи с чем, Корнеева предположить затруднилась.

ТАСС Корнеева в свою очередь сообщила, что в театре «произошел рейдерский захват полицией».

В пресс-службе МВД заявили РБК, что об обысках в театре Джигарханяна «информации нет».