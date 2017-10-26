В омском интернате воспитанники избили своего соседа по комнате за сломанные наушники. Потом он заявил, что это была шутка

В омской школе-интернате № 5 четверо воспитанников в возрасте от 13 до 17 лет избили своего 13-летнего соседа по комнате. На , опубликованном в социальных сетях, видно как они бьют мальчика руками и ногами; запрыгивают на него, имитируя приемы в рестлинге. Его избили за сломанные наушники.

Когда в интернат пришли прокуроры с проверкой, двух подростков, участвовавших в избиении, в интернате не было. Сотрудники заявили, что те сбежали, но в полицию они по этому поводу не обращались. В итоге через несколько часов воспитанники вернулись в интернат.

Прокуратура заявила, что сотрудники интерната не справились с поведением воспитанников и не смогли «пресечь противоправные действия воспитанников».

Министерство образования Омской области заявило, что это была не настоящая драка, а показательная. «Драка была полностью инсценирована с целью лишь „проучить“ своего товарища, который время от времени портит имущество ребят», — сказали в министерстве.

Впоследствии было опубликовано видео с избитым ребенком. На нем он заявил, что все это было шуткой. «Мы просто с пацанами хотели поугорать», — пояснил воспитанник детдома.

МВД начало проверку в связи с избиением. Глава СК Анатолий Бастрыкин взял проведение доследственной проверки под личный контроль.