Суд признал «Артподготовку» Вячеслава Мальцева экстремистской организацией

Такое решение было вынесено 26 октября по иску, поданному прокуратурой региона. Иск был зарегистрирован в конце сентября.

Вячеслав Мальцев в июле уехал из России. Вскоре после этого стало известно, что на Мальцева заведены уголовные дела о призывах к сепаратизму и создании экстремистского сообщества. Мещанский суд Москвы заочно арестовал Мальцева. Политик объявлен в международный розыск. Свое местонахождение Мальцев не раскрывает, но объявил о намерении открыть штаб во Франции.