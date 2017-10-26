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Суд признал «Артподготовку» Вячеслава Мальцева экстремистской организацией

РЕН ТВ
09:50, 26 октября 2017
Надежный источник

Красноярский краевой суд признал «Артподготовку» Вячеслава Мальцева экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

Такое решение было вынесено 26 октября по иску, поданному прокуратурой региона. Иск был зарегистрирован в конце сентября.

Вячеслав Мальцев в июле уехал из России. Вскоре после этого стало известно, что на Мальцева заведены уголовные дела о призывах к сепаратизму и создании экстремистского сообщества. Мещанский суд Москвы заочно арестовал Мальцева. Политик объявлен в международный розыск. Свое местонахождение Мальцев не раскрывает, но объявил о намерении открыть штаб во Франции.

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