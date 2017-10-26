Следственный комитет начал проверку боев за деньги в начальных классах камчатской школы

Следственный комитет начал проверку сообщений о боях между учащимися четвертых классов в школе № 8 города Елизово Камчатского края. Инцидент, как уточняется, произошел 18 октября.

Сообщается, что трое подростков в возрасте 16-17 лет заставили двух мальчиков из четвертого класса драться между собой. При этом на победителя принимались денежные ставки.

О возбуждении уголовного дела или определении круга подозреваемых ничего не сообщается.

Как отмечает местное издание «Кам24», бой происходил в лесу около школы № 18, куда подростки силой привели двух учеников начальных классов. «Победителю» боя дали 200 рублей и пообещали, что «придут за ним» для следующего боя. Родители «проигравшего» мальчика написали заявление в полицию.