Россия инвестирует в «город будущего» в Саудовской Аравии

Российский фонд прямых инвестиций собирается принять участие в создании так называемого «города будущего» в Саудовской Аравии, который получил название Neom. Об это заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Фонд собирается выступать в роли соинвестора вместе с другими международными фондами, а также привлекать к проекту российские компании. О суммах инвестиций Дмитриев говорить не стал.

Проект города Neom, создание которого планируется на территории у Красного моря вблизи границ Иордании и Египта, был представлен на форуме «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом. Предполагается, что его построят на территории 25 тысяч квадратных километров к 2025 году, объем инвестиций в строительство оценивается в 500 миллиардов долларов.