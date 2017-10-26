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IKEA пришлось извиниться за рекламу в Китае. Там мать отчитывает дочь за возвращение домой без жениха

BBC News
07:05, 26 октября 2017
Надежный источник

Компании IKEA пришлось извиниться за рекламный ролик, снятый для Китая, в котором увидели сексизм по отношению к незамужним женщинам.

Рекламный ролик, выпущенный в конце октября, показывает семью из отца, матери и дочери, которые ужинают за столом. Девушка обращается к матери: «Мам!».

Ее мать возмущенно отвечает: «Не называй меня матерью, если не можешь привести домой жениха». В этот момент раздается звонок в дверь, в квартиру заходит друг дочери с букетом цветов. Родители, увидев это, быстро расставляют мебель и столовые приборы IKEA.

IKEA to pull «sexist» advert in China following backlash
BTMG

Реклама была раскритикована в китайских соцсетях, так как она подчеркивает распространенный конфликт между родителями и дочерьми, которых заставляют искать себе женихов.

В ответ на это IKEA опубликовала пост с извинениями, пояснив, что пыталась только показать, как продукция компании помогает быстро подготовиться к праздничному событию. IKEA намерена снять новый ролик, в котором акцент будет сделан «на решении проблемы».

Китайские власти проводят политику борьбы с «невостребованными женщинами» — так называют тех, кто после 27 лет остается не замужем. Этот термин широко используется в государственных СМИ.
Одна из задач этой кампании — борьба с диспропорцией между полами, которая возникла из-за политики «одна семья — один ребенок», проводившейся в Китае с 1980 по 2015 годы. Семьи предпочитали делать аборт, если узнавали, что у них будет дочь, а не сын. В результате мужчин в Китае на 33,5 миллиона больше, чем женщин.
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