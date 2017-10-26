IKEA пришлось извиниться за рекламу в Китае. Там мать отчитывает дочь за возвращение домой без жениха

Компании IKEA пришлось извиниться за рекламный ролик, снятый для Китая, в котором увидели сексизм по отношению к незамужним женщинам.

Рекламный ролик, выпущенный в конце октября, показывает семью из отца, матери и дочери, которые ужинают за столом. Девушка обращается к матери: «Мам!».

Ее мать возмущенно отвечает: «Не называй меня матерью, если не можешь привести домой жениха». В этот момент раздается звонок в дверь, в квартиру заходит друг дочери с букетом цветов. Родители, увидев это, быстро расставляют мебель и столовые приборы IKEA.

IKEA to pull «sexist» advert in China following backlash BTMG

Реклама была раскритикована в китайских соцсетях, так как она подчеркивает распространенный конфликт между родителями и дочерьми, которых заставляют искать себе женихов.

В ответ на это IKEA опубликовала пост с извинениями, пояснив, что пыталась только показать, как продукция компании помогает быстро подготовиться к праздничному событию. IKEA намерена снять новый ролик, в котором акцент будет сделан «на решении проблемы».