В Таиланде началась пятидневная церемония похорон короля, умершего год назад

В Таиланде началась церемония прощания с королем Пхумипоном Адульядетом, умершим 13 октября 2016 года. Церемония займет пять дней.

В первый день в тронном зале в Большом королевском дворце, где выставлен гроб с телом монарха, буддийские монахи провели специальную церемонию, на которой присутствовали члены семьи Пхумипона Адульядета, включая нового короля.

По традиции, сообщает AP, останки королей Таиланда помещались в вертикальном положении в специальную погребальную урну. Однако Пхумипон Адульядет, получивший западное воспитание, в распоряжении о своих похоронах выразил пожелание использовать гроб. Рядом с гробом как дань традициям установлена и погребальная урна.

26 октября гроб с телом покойного короля доставят на специальной повозке на площадь Санам Луанг, где оборудовано место для кремации — многоярусная позолоченная конструкция.

Власти Таиланда ожидают, что за тем, как траурный кортеж будет ехать от дворца до площади Санам Луанг, будут наблюдать на улицах города не менее 250 тысяч человек. На местном телевидении будет организована прямая трансляция.

Вечером 26 октября Пхумипон Адульядет будет кремирован. На следующий день прах монарха доставят в королевский дворец. 28 октября во дворце пройдет еще одна религиозная церемония с участием членов королевской семьи. В последний, пятый день похорон прах короля разделят на две части и отправят в два буддийских храма.