В Петербурге избит активист «Солидарности»

В Санкт-Петербурге избит активист движения «Солидарность» Владимир Шипицин. На него напали в подъезде дома, когда он вернулся из поездки. Нападавший — мужчина 35-40 лет — распылил ему в лицо жидкость из баллончика, а затем избил кастетом и ногами.

В фейсбуке «Солидарности» сообщается, что нападавший предупредил Шипицина: «Не пиши больше ***** о хороших людях, в следующий раз будет хуже». Затем он сделал несколько фотографий Шипицина — по версии движения, чтобы зафиксировать «видимо, для отчета, свою работу».

Шипицин собирается подать заявление в правоохранительные органы. Он отмечает, что никому не говорил о времени своего возвращения из поездки.

В фейсбуке «Солидарности» говорится, что Шипицин активно участвует в организации протестных акций в Петербурге, выступает в защиту политзаключенных и против преследования крымских татар.