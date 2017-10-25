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В Петербурге избит активист «Солидарности»

Солидарность
14:05, 25 октября 2017
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В Санкт-Петербурге избит активист движения «Солидарность» Владимир Шипицин. На него напали в подъезде дома, когда он вернулся из поездки. Нападавший — мужчина 35-40 лет — распылил ему в лицо жидкость из баллончика, а затем избил кастетом и ногами.

В фейсбуке «Солидарности» сообщается, что нападавший предупредил Шипицина: «Не пиши больше ***** о хороших людях, в следующий раз будет хуже». Затем он сделал несколько фотографий Шипицина — по версии движения, чтобы зафиксировать «видимо, для отчета, свою работу».

Шипицин собирается подать заявление в правоохранительные органы. Он отмечает, что никому не говорил о времени своего возвращения из поездки.

В фейсбуке «Солидарности» говорится, что Шипицин активно участвует в организации протестных акций в Петербурге, выступает в защиту политзаключенных и против преследования крымских татар.

СРОЧНО! СОВЕРШЕНО НАПАДЕНИЕ НА УЧАСТНИКА ДВИЖЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ СОЛИДАРНОСТИ Сегодня, 25 октября в 10.30 в Санкт-...

Опубликовано Солидарность Санкт-Петербурга 25 октября 2017 г.
Один из лидеров «Солидарности» Илья Яшин ранее рассказал, что в Москве умер активист движения Алексей Строганов, которого избили два месяца назад. Строганова ударили железной трубой по голове. По словам Яшина, уголовное дело в связи с нападением не было возбуждено.
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