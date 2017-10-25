В Москве умер активист «Солидарности» Алексей Строганов. На него напали с железной трубой

В московской больнице умер активист движения «Солидарность» Алексей Строганов. Как рассказал один из лидеров «Солидарности» Илья Яшин, Строганов два месяца находился в коме после нападения.

Строганова ударили железной трубой по голове. Яшин не приводит подробностей нападения или возможных мотивов, но подчеркивает, что уголовное дело после этого до сих пор не возбуждено.

Строганов помимо участия в протестном движении с 2010 года работал в территориальной избирательной комиссии Красносельского района Москвы, совет депутатов которого теперь возглавляет Яшин.

Теперь депутаты намерены обсудить отправку запроса с требованием возбудить дело после нападения на Строганова.