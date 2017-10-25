В Киеве в результате взрыва ранен депутат Верховной рады

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук ранен в результате взрыва на улице Адама Мицкевича в Киеве. По сообщению его пресс-службы, после его выхода из офиса телеканала «Эспрессо» произошел «направленный взрыв».

По данным полиции Киева, в результате взрыва пострадали четыре человека, один из них умер по дороге в больницу. Среди пострадавших, помимо Игоря Мосийчука, оказались его охранник и политолог Виталий Бала.

По словам помощника Мосийчука, депутат находится в тяжелом состоянии, его оперируют. Данных о состоянии других пострадавших пока нет.

По разным данным, взорвался или припаркованный рядом с домом автомобиль, или мотоцикл.