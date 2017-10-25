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В Капитолии активист бросил в сторону президента США российские флажки с криком «Трамп — измена»

The Hill
21:11, 24 октября 2017
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В Капитолии, где располагается Конгресс США, активист бросил несколько российских флажков в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот шел на встречу с республиканцами вместе с сенатором Митчем Макконнеллом.

При этом активист кричал: «Трамп — измена!» После инцидента полиция задержала его; его обвиняют в противоправном поведении.

Как пишет The Hill, активиста зовут Райан Клейтон, он участник движения Americans Take Action. Он не впервые проводит акции с использованием флага РФ — в феврале он раздал российские флажки участникам консервативной конференции, где выступал Трамп, а в июле с криком «Подпиши мой российский флаг» пытался преградить дорогу зятю и советнику Трампа Джареду Кушнеру.

После президентских выборов 2016 года, на которых победил Дональд Трамп, американские спецслужбы обвинили РФ в попытке повлиять на ход выборов с помощью кибератак и пропаганды. Целью кампании якобы было помешать победе Хиллари Клинтон. Власти РФ категорически отрицают какое-либо вмешательство в ход выборов в США.
В США идет несколько расследований в связи с этими обвинениями. Они касаются, в частности, возможных связей окружения Трампа с людьми из России. Американские СМИ неоднократно писали о контактах людей из команды Трампа с россиянами, в том числе о встречах Джареда Кушнера и нынешнего генпрокурора Джеффа Сешнса с тогдашним послом РФ в США Сергем Кисляком.
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