В Капитолии, где располагается Конгресс США, активист бросил несколько российских флажков в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот шел на встречу с республиканцами вместе с сенатором Митчем Макконнеллом.

При этом активист кричал: «Трамп — измена!» После инцидента полиция задержала его; его обвиняют в противоправном поведении.

Russian flags thrown at @realDonaldTrump as he arrives at U.S. Capitol pic.twitter.com/J1SdrK62MF — Business Insider (@businessinsider) October 24, 2017

Как пишет The Hill, активиста зовут Райан Клейтон, он участник движения Americans Take Action. Он не впервые проводит акции с использованием флага РФ — в феврале он раздал российские флажки участникам консервативной конференции, где выступал Трамп, а в июле с криком «Подпиши мой российский флаг» пытался преградить дорогу зятю и советнику Трампа Джареду Кушнеру.