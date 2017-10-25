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Умер американский музыкант Фэтс Домино

Associated Press
15:05, 25 октября 2017

В США 24 октября умер музыкант Фэтс Домино (настоящее имя Антуан Домино), сообщает Associated Press. Ему было 89 лет.

Фэтс Домино входит в число наиболее влиятельных ранних рок-н-ролльных исполнителей. В 1986 году он стал одним из первых десяти исполнителей, включенных в Зал славы рок-н-ролла — наряду с Чаком Берри, Элвисом Пресли, Джеймсом Брауном, Рэем Чарльзом и другими.

Самые известные его записи — «Ainʼt That a Shame» (Джон Леннон говорил, что это первая песня, которую он научился играть) и «Blueberry Hill».

Fats Domino Ainʼt That A Shame
MrRaymem
1956 Fats Domino — Blueberry Hill — Sullivan Show
Oliver Klozoph

Как пишет Associated Press, продажи записей Фэтса Домино превышают 110 миллионов копий.

Домино был мировой звездой, но был верен своему родному городу Новому Орлеану. Во время урагана «Катрина» в 2005 году его судьба поначалу была неизвестна. Оказалось, что его и его семью спасли на лодках из затопленного дома, где пропали три пианино, десятки золотых и платиновых записей и другие памятные предметы (англ. яз.).

Associated Press
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