Умер американский музыкант Фэтс Домино

В США 24 октября умер музыкант Фэтс Домино (настоящее имя Антуан Домино), сообщает Associated Press. Ему было 89 лет.

Фэтс Домино входит в число наиболее влиятельных ранних рок-н-ролльных исполнителей. В 1986 году он стал одним из первых десяти исполнителей, включенных в Зал славы рок-н-ролла — наряду с Чаком Берри, Элвисом Пресли, Джеймсом Брауном, Рэем Чарльзом и другими.

Самые известные его записи — «Ainʼt That a Shame» (Джон Леннон говорил, что это первая песня, которую он научился играть) и «Blueberry Hill».

Fats Domino Ainʼt That A Shame MrRaymem

1956 Fats Domino — Blueberry Hill — Sullivan Show Oliver Klozoph

Как пишет Associated Press, продажи записей Фэтса Домино превышают 110 миллионов копий.