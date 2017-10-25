Умер американский музыкант Фэтс Домино
В США 24 октября умер музыкант Фэтс Домино (настоящее имя Антуан Домино), сообщает Associated Press. Ему было 89 лет.
Фэтс Домино входит в число наиболее влиятельных ранних рок-н-ролльных исполнителей. В 1986 году он стал одним из первых десяти исполнителей, включенных в Зал славы рок-н-ролла — наряду с Чаком Берри, Элвисом Пресли, Джеймсом Брауном, Рэем Чарльзом и другими.
Самые известные его записи — «Ainʼt That a Shame» (Джон Леннон говорил, что это первая песня, которую он научился играть) и «Blueberry Hill».
Как пишет Associated Press, продажи записей Фэтса Домино превышают 110 миллионов копий.
Домино был мировой звездой, но был верен своему родному городу Новому Орлеану. Во время урагана «Катрина» в 2005 году его судьба поначалу была неизвестна. Оказалось, что его и его семью спасли на лодках из затопленного дома, где пропали три пианино, десятки золотых и платиновых записей и другие памятные предметы (англ. яз.).