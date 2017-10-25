Мэрия Москвы согласовала «Русский марш»
Мэрия Москвы одобрила проведение националистического мероприятия «Русский марш» в московском районе Люблино 4 ноября. Об этом «Дождю» рассказал один из инициаторов акции Юрий Горский. Подтверждения этим сведениям из мэрии Москвы пока не поступало.
Как ранее сообщал «Дождь», акция, как и предыдущие «Русские марши», должна пройти по улице Перерва.
Сам Горский в июле 2017 года уехал из России после того, как его поместили под домашний арест по делу о публичных призывах к экстремизму, а в августе он попросил убежища в Литве.
«Русские марши» в Москве традиционно проводятся в День народного единства 4 ноября с начала 2000-х. В последние годы националистам запрещали проводить акции в центре города, и они соглашались на марши в Люблине. В большинстве случаев акции завершались без происшествий.