Мэрия Москвы согласовала «Русский марш»

Мэрия Москвы одобрила проведение националистического мероприятия «Русский марш» в московском районе Люблино 4 ноября. Об этом «Дождю» рассказал один из инициаторов акции Юрий Горский. Подтверждения этим сведениям из мэрии Москвы пока не поступало.

Как ранее сообщал «Дождь», акция, как и предыдущие «Русские марши», должна пройти по улице Перерва.

Сам Горский в июле 2017 года уехал из России после того, как его поместили под домашний арест по делу о публичных призывах к экстремизму, а в августе он попросил убежища в Литве.