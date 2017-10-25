Эминем отсудил у правящей партии Новой Зеландии 400 тысяч долларов за использование трека в агитации
Американский рэпер Эминем выиграл суд против правящей Национальной партии Новой Зеландии за использование трека «Lose Yourself» в политической рекламе. Теперь партия должна выплатить исполнителю 600 тысяч новозеландских долларов (412 тысяч долларов США).
Суд подтвердил, что использованная в 2014 году во время парламентских выборов мелодия лишь незначительно отличается от трека Эминема. Для этого было проведено сравнение партий ударных, аккордов и скрипки.
Адвокаты Национальной партии заявляли, что использованная в ролике мелодия называлась в каталоге «Эминемской» (Eminem-esque).
«Песня использовалась не в том контексте, который могли бы поддержать Эминем или его компания Eight Mile Style», — сказано в решении (англ. яз.).