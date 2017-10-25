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Эминем отсудил у правящей партии Новой Зеландии 400 тысяч долларов за использование трека в агитации

BBC News
06:49, 25 октября 2017
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Американский рэпер Эминем выиграл суд против правящей Национальной партии Новой Зеландии за использование трека «Lose Yourself» в политической рекламе. Теперь партия должна выплатить исполнителю 600 тысяч новозеландских долларов (412 тысяч долларов США).

Суд подтвердил, что использованная в 2014 году во время парламентских выборов мелодия лишь незначительно отличается от трека Эминема. Для этого было проведено сравнение партий ударных, аккордов и скрипки.

National Party 2014 Election Ad
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Адвокаты Национальной партии заявляли, что использованная в ролике мелодия называлась в каталоге «Эминемской» (Eminem-esque).

Eminem — Lose Yourself [HD]
msvogue23

«Песня использовалась не в том контексте, который могли бы поддержать Эминем или его компания Eight Mile Style», — сказано в решении (англ. яз.).

BBC News
Разбирательство между Эминемом и Национальной партией Новой Зеландии началось в мае 2017 года.
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