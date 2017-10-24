Желающие прочитать диссертацию Стивена Хокинга вывели из строя сайт Кембриджского университета

В работе сайта Кембриджского университета возник сбой из-за наплыва посетителей, желающих ознакомиться с диссертацией Стивена Хокинга «Свойства расширяющихся вселенных».

Работа Хокинга, написанная им в 24 года, была впервые выложена в открытый доступ в ночь на понедельник, 23 октября. До этого ее можно было прочитать только в библиотеке университета или за 65 фунтов заказать цифровую копию.

Fancy a bit of light reading? We've put #StephenHawking's 1966 PhD thesis online to celebrate #openaccessweek https://t.co/bakmB4kRtl — Cambridge University (@Cambridge_Uni) October 23, 2017

За первые 12 часов после того, как работа Хокинга появилась в открытом доступе, ее решили прочитать или скачать около 60 тысяч человек.

Большинство научных работ, сообщила администрация университета, собирают не более 100 просмотров в месяц.

Кембриджский университет также отметил, что диссертация Хокинга входила в число наиболее часто запрашиваемых научных работ и до того, как доступ к ней был открыт всем желающим.