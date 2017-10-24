Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

Власти Петербурга предупредили правительство о возможном дефиците хлеба. Из-за активного экспорта не хватает вагонов для зерна

Коммерсант
20:34, 24 октября 2017
Требует подтверждения

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предупредил вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича о возможном дефиците хлеба в городе из-за нехватки вагонов для зерна. Об этом сообщает «Коммерсант», в распоряжении которого оказалась копия письма.

В письме Полтавченко пишет, что из-за активного экспорта зерна мукомольные предприятия Санкт-Петербурга «не могут получить вагоны для его транспортировки», передает газета. По мнению губернатора, это создает угрозу ухудшения снабжения предприятий, роста цен и дефицита хлебопекарной продукции.

По данным «Коммерсанта», с нехваткой вагонов уже столкнулись крупнейшие мукомольные предприятия региона — Петербургский мельничный комбинат и Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени Кирова, а также государственное предприятие «Продовольственный фонд».

Как выяснила газета, для решения проблемы Минтранс предлагает начать отгружать зерно в том числе по выходным, для чего необходимо увеличить рабочую неделю у сотрудников Россельхознадзора, которые отвечают за оформление документов на перевозки зерна. В 2011 году эта мера увеличила оборачиваемость вагонов на 15-20%, заявил источник «Коммерсанта».

На дефицит вагонов ранее жаловались производители соли и щебня (см. «Ъ» от 12 и 17 октября). <…> В Минсельхозе, ФАС и Россельхознадзоре не ответили на запросы «Ъ». В X5 Retail Group, ГК «Дикси», Metro Cash & Carry и Auchan заявили, что не получали от мукомольных предприятий Петербурга информации о возможных перебоях с поставками продукции.

Коммерсант
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме