В Иваново судью оштрафовали за вынесение приговора без разбирательства. Он сослался на недосыпание

Фрунзенский районный суд города Иваново осудил мирового судью Дмитрия Лушпая за заведомо неправосудный приговор. Лушпаю назначили штраф 150 тысяч рублей. Приговор судье был вынесен 5 сентября 2017 года, внимание на него обратил Legal.report.

Как следует из текста приговора, в 2015 году на рассмотрение Лушпая поступило дело о мелкой краже. Заседания по делу под разными причинами откладывались до тех пор, пока не истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Тогда Лушпай написал приговор, в котором указал, что все же провел открытое заседание с участием всех сторон и назначил подсудимому год колонии (с освобождением в зале суда из-за истечения срока давности). Копии приговора также не рассылались.

На апелляции защита доказала, что никакого заседания не было, и приговор был отменен. Дело передали на рассмотрение новому судье, а против самого Лушпая завели дело о неправосудном приговоре. Судью отправили в отставку.

«Указанные обстоятельства объясняет колоссальной рабочей нагрузкой и недосыпанием», — говорится в решении по делу Лушпая. Он попросил прощения у незаконно осужденного подсудимого и возместил ему моральный ущерб в размере 70 тысяч рублей.